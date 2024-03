Suess MicroTec Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Suess Microtec wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 34,23 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 48,22, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Suess Microtec daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei einer Dividendenrendite von 0,74 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,05 Prozentpunkten liegt der Ertrag für Investoren in Suess Microtec niedriger, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Suess Microtec eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt, was 79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite von Suess Microtec mit 75,06 Prozent deutlich darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental betrachtet ist Suess Microtec aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchendurchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,89 im Vergleich zu einem Branchen-KGV von 56,15, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.