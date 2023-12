Suess MicroTec Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Suess Microtec hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 62,43 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 4,51 Prozent, wobei Suess Microtec aktuell 58,52 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die 200-Tage-Linie der Suess Microtec derzeit bei 22,82 EUR liegt, was als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 25,6 EUR gehandelt wird und somit einen Abstand von +12,18 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 22,26 EUR, was einer Differenz von +15 Prozent und somit einem "Gut"-Signal entspricht. Die Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Suess Microtec-Aktie beträgt aktuell 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Betrachtung der letzten 25 Handelstage wird festgestellt, dass Suess Microtec hier überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Suess Microtec.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suess Microtec festgestellt. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.