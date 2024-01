Süss MicroTec-Aktie: Setzt sich der Aufwärtstrend fort?

Die Aktie der Süss Micro Tec (WKN: A1K023) verliert am Mittwoch -3,5% und steht aktuell bei 27,30 €. Der Kursverlauf in den letzten Jahren verlief in großen Auf- und Abwärtstrends. Momentan befindet sie sich seit Oktober wieder in einem langfristigen Aufwärtstrend. Das jetzige Kursniveau liegt knapp unter dem Allzeithoch von rund 29,50 €. Droht hier eine Überhitzung?