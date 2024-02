Suess MicroTec Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Suess Microtec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 23,88 EUR verzeichnet, was einer Abweichung von +33,58 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch positiv bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,77 EUR über dem letzten Schlusskurs (+14,87 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,33 auf, was 60 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt im Branchenvergleich. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Suess Microtec beschäftigt hat. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich der Informationstechnologie liegt die Rendite der Suess Microtec-Aktie mit 53,87 Prozent mehr als 50 Prozent darüber. Auch im Branchenvergleich mit "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit 45,72 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 8,15 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.