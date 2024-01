Suess MicroTec Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen vergleicht. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Suess Microtec liegt bei 26,67 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 37,29 und zeigt somit eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Suess Microtec-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,44 EUR lag, während der aktuelle Kurs bei 28,2 EUR liegt, was einer Abweichung von +20,31 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 25,25 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Suess Microtec-Aktie auch für diesen Wert ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik als "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Bedeutung. Suess Microtec weist ein KGV von 20,33 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der durchschnittliche KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 50, sodass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Suess Microtec in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als unauffällig gemessen, weshalb Suess Microtec auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.