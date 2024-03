Suess MicroTec Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Dividendenrendite von Suess Microtec beträgt derzeit 0,74 Prozent. Dieser Wert liegt nur geringfügig über dem Durchschnitt (0,49 Prozent) für diese Aktie. Daher wurden die Dividendenpolitik und die Aktie selbst von den Analysten neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Suess Microtec in den letzten Monaten eine neutrale Bewertung erhalten. Die Diskussionsintensität im Netz entspricht der üblichen Aktivität, und es gab kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Suess Microtec im letzten Jahr eine Rendite von 90,96 Prozent erzielt. Dies ist eine Überperformance von 80,16 Prozent im Vergleich zum Sektor-Durchschnitt. Darüber hinaus liegt die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" bei 16,36 Prozent, was bedeutet, dass Suess Microtec derzeit um 74,6 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wurde die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Suess Microtec liegt bei 60,37, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,61, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt wurde die Aktie daher mit einem neutralen Rating bewertet.