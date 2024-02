Suess MicroTec Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Der Aktienkurs von Suess Microtec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 79,12 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +69,28 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,59 Prozent im letzten Jahr, wobei Suess Microtec um 76,53 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Suess Microtec ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,35 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 43 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" von 50. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Suess Microtec derzeit eine Rendite von 0,74 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Halbleiter- und Halbleiterausrüstung") von 1,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Suess Microtec in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Suess Microtec, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.