Suess MicroTec Aktie: Es wird konkret!

Das Unternehmen Suess Microtec wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) als unterbewertet angesehen. Dies zeigt sich in einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,6, was 59 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 50,55. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Suess Microtec eine Rendite von 87,23 Prozent erzielt, was 79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche ist die Rendite von Suess Microtec mit 71,86 Prozent deutlich höher als der Durchschnitt von 15,37 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Suess Microtec derzeit bei 23,17 EUR liegt. Da der Aktienkurs bei 27,4 EUR gehandelt wird, ergibt sich ein Abstand von +18,26 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einer Differenz von +16,7 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Suess Microtec in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem positiven Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Gut" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Suess Microtec zeigt, dass das Unternehmen aktuell im normalen Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie damit ein "Gut"-Rating.