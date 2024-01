Suess MicroTec Aktie: Eine neue Chance!

Die Aktie von Suess Microtec wird auf Basis verschiedener Kennzahlen bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Bewertung bei 20,33, was 61 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 51,78. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt aus fundamentaler Sicht zu einer Einstufung als "Gut".

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, ergibt sich folgendes Bild: Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 25,32 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis signalisiert hingegen weder Über- noch Überverkauft sein, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Suess Microtec also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Suess Microtec mit 0,74 Prozent 1,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt dazu, dass die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Suess Microtec bei 23,65 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 32,1 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis des GD200 und des GD50, welche Abstände von +35,73 Prozent bzw. +20,59 Prozent aufweisen. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.