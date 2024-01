Suess MicroTec Aktie: Eine neue Chance!

Die Suess Microtec-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 23,26 EUR verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 26,45 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +13,71 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 23,79 EUR zeigt eine Abweichung von +11,18 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Bereich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt Suess Microtec derzeit bei 20,6 Euro, was 59 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 50. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Suess Microtec mit 0,86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,97 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Vergleich der Aktienkurse zeigt, dass Suess Microtec in den letzten 12 Monaten eine Performance von 87,23 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 15,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +72,01 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Suess Microtec-Aktie in verschiedenen Bereichen überzeugt und entsprechend mit "Gut"-Bewertungen versehen wird.