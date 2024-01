Suess MicroTec Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Aktie von Suess Microtec weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,86 Prozent auf, was 1,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Laut der Redaktion ist die Aktie daher im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suess Microtec in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Aktivität festgestellt, weshalb Suess Microtec eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei 53,19 liegt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,44 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese aktuell bei 23,23 EUR, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand des Aktienkurses von 26,8 EUR zum GD200 beträgt +15,37 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Signal darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet Suess Microtec mit einer Differenz von +13,13 Prozent positiv ab und erhält erneut ein "Gut"-Signal. Somit ergibt sich laut der technischen Analyse insgesamt eine positive Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung der Aktie von Suess Microtec, wobei die Dividendenrendite und das Sentiment eher negativ ausfallen, während die technische Analyse auf eine positive Einschätzung hindeutet.