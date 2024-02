Suess MicroTec Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Anlegerdiskussionen auf den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Suess Microtec-Aktie hin. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft werden sollte. Die Anlegerstimmung wird demnach als angemessen bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Suess Microtec-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,53 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 35 EUR liegt, was einer Abweichung von +42,68 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (29,87 EUR) weist mit einer Abweichung von +17,17 Prozent ein "Gut"-Rating auf.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Suess Microtec mit 0,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,95 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Suess Microtec-Aktie mit einem Wert von 26,89 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 47 Prozent, wodurch die Aktie als "günstig" eingestuft wird und somit auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating erhält.