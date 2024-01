Suess MicroTec Aktie: Aus und vorbei!

In den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen die Stimmungslage bei Suess Microtec verschlechtert. Dies zeigt, dass vermehrt negative Themen über das Unternehmen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie aufgrund dieser Entwicklung mit "Schlecht" bewertet. Andererseits ist die Kommunikationsfrequenz in Bezug auf das Unternehmen gestiegen, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit vermehrt über Suess Microtec gesprochen wurde.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Suess Microtec-Aktie zeigt einen Wert von 47,62 für den RSI7 (sieben Tage) und 49,37 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Diskussionen über das Unternehmen, wobei die negative Kommunikation an drei Tagen überwog. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Im Bereich des Fundamentals weist die Suess Microtec-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche, deren KGV im Moment bei 50 liegt. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.