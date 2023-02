Südzucker erhöht Gewinn-Prognose erneut - Aktie zieht an

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

MANNHEIM (dpa-AFX) - Der Südzucker-Konzern hebt die Jahresziele für den Gewinn wegen besserer Geschäfte mit Zucker erneut an. Nach einer im bisherigen Verlauf des vierten Quartals über den Erwartungen liegenden Entwicklung sei die Prognose für das operative Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 (bis 28. Februar) nochmals deutlich erhöht worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Mannheim mit. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll nun 1,00 bis 1,04 Milliarden Euro betragen. Zuletzt wurden 890 bis 990 Millionen angepeilt. Das operative Konzernergebnis dürfte bei 640 bis 680 Millionen Euro liegen. Die bisherige Prognose lag bei 530 bis 630 Millionen. Die Aktie legte zuletzt um rund zwei Prozent zu.

Beim Umsatz ruderte Südzucker unterdessen etwas zurück. Hier werden nun rund 9,5 Milliarden Euro erwartet. Die bisherige Prognose hatte bei 9,7 bis 10,1 Milliarden Euro gelegen. Im Geschäftsjahr zuvor erlöste Südzucker 7,6 Milliarden und erwirtschaftete ein operatives Ergebnis von 332 Millionen Euro. Den Geschäftsbericht für 2022/23 will Südzucker am 25. Mai veröffentlichen./jha/he