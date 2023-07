Suedzucker: Potenzial für Kurssteigerung auf 17,85 EUR

Die Aktie von Suedzucker hat nach Meinung von Analysten ein Kurspotenzial, das weit über dem aktuellen Marktpreis liegt. Das Kursziel wurde bei 17,85 EUR festgelegt.

• Suedzucker: Am 11.07.2023 mit einem Rückgang um -1,27%

• Das mittelfristige Kursziel ist bei 17,85 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Am vergangenen Handelstag fiel der Aktienkurs von Suedzucker um -1,27%. Insgesamt zeigt sich jedoch eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen (eine vollständige Woche) mit einem Anstieg von +4,20%. Die Marktstimmung scheint also relativ optimistisch zu sein.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Suedzucker bei 17,85 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft und sich der aktuelle Trend fortsetzt, würde dies Investoren ein Potenzial für eine Steigerung des Wertes um +4,20% eröffnen....