Suedzucker: Analysten kommen zu positivem Kursziel von 17,85 EUR

Die Aktie von Suedzucker ist nach Expertenmeinung momentan unterbewertet. Das wahre Kursziel der Südzucker-Aktie liegt bei 17,85 EUR – dies entspricht einem Potenzial von +6,06% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Gestern verzeichnete Suedzucker am Finanzmarkt eine negative Entwicklung um -3,55%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +50%

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Südzucker-Aktie ein Plus von +1,26% erzielen und auch gestern schien der Markt trotz des negativen Trends relativ optimistisch. Laut dem Durchschnitt der Meinungen mehrerer Bankanalysten hat die Aktie mittelfristig ein Potential bis zu einem Kurszielwert von 17,85 EUR. Dies bedeutet für Investoren eine Chance auf ein Wachstumspotential in Höhe von +6,06%. Auch wenn einige Analysten immer noch...