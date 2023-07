Südzucker: Aktuelle Bewertung nicht angemessen - Kursziel bei 17,85 EUR

Experten zufolge ist die Südzucker-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird um +5,19% höher als der aktuelle Kurs vermutet.

• Am 07.07.2023 sank die Südzucker-Aktie um -3,58%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 17,85 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,75

Gestern fiel der Wert von Südzucker an den Finanzmärkten um -3,58%. In den letzten fünf Tagen konnte jedoch ein Gesamtgewinn von +2,11% erzielt werden und somit herrscht momentan eine vergleichsweise optimistische Stimmung am Markt.

Obwohl sich die Aktie positiv entwickelt hat sind Bankanalysten überzeugt davon dass das wahre Kursziel von Südzucker bei 17,85 Euro liegt. Investoren bieten sich dadurch Chancen auf ein Wachstumspotential in Höhe von +5,19%. Einige Analysten teilen diese Ansicht jedoch nicht nach dem jüngsten positiven Trend.

Zurzeit...