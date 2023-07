Südzucker: Aktie unterbewertet - Kursziel von 17,85 EUR

Die Analysten sind sich einig: Die Aktie von Südzucker ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 17,85 EUR (+4,57% Potenzial). Doch nicht alle Experten teilen diese optimistische Einschätzung.

• Südzucker: Verluste am Finanzmarkt

• Mittelfristiges Kursziel bei 17,85 EUR (+4,57%)

• Verschiedene Bewertungen durch die Analysten

Gestern verlor die Aktie von Südzucker an Wert (-3,01%). Betrachtet man jedoch die letzten fünf Handelstage (bzw. eine vollständige Handelswoche), so liegt das Ergebnis immer noch im Plus (+2,71%). Eine positive Entwicklung also.

Allerdings halten nicht alle Experten eine solch positive Prognose für realistisch. Zwar empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und weitere zwei sehen sie als “Kauf”, aber fünf bewerten sie lediglich mit “Halten”. Nur ein Experte rät...