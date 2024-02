Suedzucker Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Suedzucker beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" mit einem Durchschnittskurs-Gewinn-Verhältnis von 43 deutlich unterbewertet ist. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt Suedzucker mit einer Rendite von 13,61 Prozent weit über dem Durchschnitt von -4,98 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Die Aktie hat sich im vergangenen Jahr sehr gut entwickelt und wird daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Suedzucker bei 14,89 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 13,06 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -12,29 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,53 EUR, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Suedzucker mit 5,07 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Nahrungsmittel"-Branche beträgt +1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Suedzucker-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Suedzucker kaufen, halten oder verkaufen?

