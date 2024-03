Suedzucker Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Suedzucker-Aktie beträgt derzeit 4,12 und liegt damit 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche, der bei 60 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Suedzucker AG derzeit unterbewertet ist, was zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -15,48 Prozent, was 10,13 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -6,08 Prozent, und die Suedzucker-Aktie liegt derzeit 9,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab zehn Tage lang keine negative Diskussion, und an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Suedzucker-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu bestimmen. Der RSI für die Suedzucker-Aktie liegt derzeit bei 64,06, was weder überkauft noch überverkauft ist, und führt daher zu einer Einstufung als "Neutral". Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ebenfalls ein Wert von 64, was auch als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".