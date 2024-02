Suedzucker Aktie: Das liegt auf Eis

Aktuelle Analyse der Suedzucker-Aktie

Aktuell bietet die Aktie von Suedzucker eine attraktive Dividendenrendite von 5,07 %, was einem Mehrertrag von 1,18 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche entspricht. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor weist Suedzucker eine Rendite von 13,61 Prozent auf, was mehr als 18 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche, die eine mittlere Rendite von -5,01 Prozent verzeichnet, liegt Suedzucker mit 18,61 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als sehr gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suedzucker-Aktie liegt bei 42,25, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 70 eine überkaufte Situation an, die als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Suedzucker festgestellt. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für die Suedzucker-Aktie eine neutrale Bewertung anhand der Dividendenrendite, der Branchenvergleiche und des Sentiments in den sozialen Medien.

