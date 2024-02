Suedzucker Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "B. Riley Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Suedzucker liegt bei 35, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, steht bei 50,71, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Suedzucker diskutiert. An 8 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, konzentrieren sich die Anleger hauptsächlich auf positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung, da vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen.

Mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent hat Suedzucker derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,91%). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Suedzucker mit einer Rendite von 13,61 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von -4,98 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Suedzucker mit 18,58 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

