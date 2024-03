Suedzucker Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. In den letzten 7 Tagen hat die Suedzucker-Aktie einen RSI-Wert von 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 57,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Suedzucker basierend auf dem RSI.

Der Aktienkurs von Suedzucker erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,48 Prozent, was 9,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -6,48 Prozent, und Suedzucker liegt 9 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Suedzucker mit 5,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Suedzucker-Aktie in den letzten beiden Wochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, obwohl es sowohl positive als auch negative Handelssignale gibt. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft und angemessen bewertet.

