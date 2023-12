Suedzucker Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für den RSI ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Suedzucker heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,88 Punkten, was darauf hinweist, dass Suedzucker weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Suedzucker überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Suedzucker eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und ein negatives Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Suedzucker daher eine "Gut"-Einschätzung, obwohl die Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehr Verkaufssignale als Kaufsignale berechnet haben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Suedzucker von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie von Suedzucker im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was 18,33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -5,39 Prozent, und Suedzucker liegt aktuell 19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,64 ist die Aktie von Suedzucker auf Basis der heutigen Notierungen 89 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" bewertet werden. Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was zu einer Einstufung "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt.

