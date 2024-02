Suedzucker Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Stimmung und das Buzz: Durch unsere Analyse können starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden. Die Stimmung für Suedzucker hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, weshalb wir der Aktie eine "Gut"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Suedzucker gemessen. Deshalb erhält Suedzucker eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns mit einem "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Suedzucker-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 15,17 EUR. Der letzte Schlusskurs (12,96 EUR) weicht somit -14,57 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs (13,75 EUR) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,75 Prozent Abweichung). Die Suedzucker-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält die Suedzucker-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 5,07 Prozent liegt Suedzucker 1,17 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Nahrungsmittel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3%. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Suedzucker in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen. Diese Analyse, angereichert um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien, zeigt 4 Schlecht- und 0 Gut-Signal. Aus diesem Bild lässt sich auf dieser Stufe eine "Schlecht" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Sollten Suedzucker Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

