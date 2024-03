Suedzucker Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Das Unternehmen Suedzucker hat kürzlich eine höhere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt verzeichnet. Mit 5,33 Prozent liegt sie über dem Durchschnitt von 3,92 Prozent in der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies führt dazu, dass die Suedzucker-Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Suedzucker als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 4,12 liegt sie insgesamt 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 54,43 im Segment "Nahrungsmittel". Daher erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut" in der fundamentalen Analyse.

Die technische Analyse der Suedzucker-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 14,64 EUR lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 12,72 EUR, was einem Unterschied von -13,11 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts (13,34 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-4,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Suedzucker in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch gestiegen, was auf ein erhöhtes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird Suedzucker in diesem Bereich als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

