Suedzucker Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Bewertung einer Aktie. Bei Suedzucker zeigt sich eine starke Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Suedzucker weist mit einem Wert von 4,64 ein deutlich günstigeres KGV im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" auf und ist daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,26, was eine 88-prozentige Abweichung darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Suedzucker ein positives Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, was zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten führt. Das Verhältnis beträgt aktuell 5, was eine positive Differenz von +1,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Suedzucker liegt bei 48,33, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 53 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird Suedzucker daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Suedzucker-Analyse vom 04.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Suedzucker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suedzucker-Analyse.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...