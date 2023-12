Suedzucker Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Der Aktienkurs von Suedzucker hat im letzten Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 17,69 Prozent darstellt. Im Nahrungsmittelsektor liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere bei -4,3 Prozent, wobei Suedzucker aktuell 17,9 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Suedzucker derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 15,5 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie (14,22 EUR) um -8,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 14,26 EUR führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suedzucker bei 4, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Nahrungsmittelsektor (KGV von 38,16) deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Suedzucker wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen als abnehmend angesehen wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Suedzucker für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

