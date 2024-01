Suedzucker Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An vier Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an drei Tagen die negativen Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen bezüglich des Unternehmens Suedzucker. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Kaufsignalen hin. Konkret gab es 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Suedzucker in den letzten Monaten folgendes Bild vermittelt: Die Diskussionsintensität, die sich hauptsächlich durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, war dabei nur gering. Daher erhält Suedzucker für diesen Faktor die Bewertung "Schlecht". Auch die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Suedzucker.

Anleger, die derzeit in die Aktie von Suedzucker investieren, können von einer Dividendenrendite in Höhe von 5,07 % profitieren, was einem Mehrertrag von 1,15 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel entspricht. Damit bietet das Unternehmen eine höhere Dividende, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Gut" führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf Basis dieses Indikators ist Suedzucker mit einem Wert von 4,64 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Nahrungsmittel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 38,25, was einen Abstand von 88 Prozent zum Wert von Suedzucker bedeutet. Aufgrund dessen stufen wir die Aktie als "Gut"-Empfehlung ein.

