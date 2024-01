Suedzucker Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Aktienkurs von Suedzucker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was 16,25 Prozent über dem Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors liegt. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,61 Prozent, wobei Suedzucker aktuell 17,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Suedzucker nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 4,64 insgesamt 88 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel" ist, der 38,25 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Suedzucker in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie wurde jedoch ungefähr so viel diskutiert wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Suedzucker, wobei die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ waren. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Suedzucker daher eine "Neutral"-Einschätzung. Es gab außerdem mehr Kauf- als Verkaufsignale, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung führt.

