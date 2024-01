Suedzucker Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Suedzucker AG hat angekündigt, eine Dividende auszuschütten, die im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Rendite von 5,07 % bietet, was 1,16 Prozentpunkte über dem üblichen Wert liegt. Das Unternehmen wird daher positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant geändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Suedzucker-Aktie um 15,61 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Suedzucker-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine negative Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Gesamtbewertung für Suedzucker.

Suedzucker kaufen, halten oder verkaufen?

