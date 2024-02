Suedzucker Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Suedzucker-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, die auf der 200-Tage-Linie basiert. Aktuell liegt diese Linie bei 15,23 EUR, was dazu führt, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Dies liegt daran, dass der Aktienkurs bei 13 EUR gehandelt wird, was einem Abstand von -14,64 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 13,81 EUR, was einer Differenz von -5,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume daher als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Verbrauchsgüter" hat die Suedzucker-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was 16,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" liegt die Aktie mit einer Rendite von -4,59 Prozent um 18,19 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Suedzucker mit einer Ausschüttung von 5,07 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,91 %) um 1,16 Prozentpunkte höher. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Suedzucker eingestellt waren. Es gab neun positive und drei negative Tage, sowie zwei Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Suedzucker für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating von der Redaktion.

