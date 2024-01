Suedzucker Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Suedzucker von Anlegern positiv bewertet

In den vergangenen zwei Wochen wurde Suedzucker von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, weshalb eine "Schlecht" Empfehlung ausgesprochen wird.

Fundamental beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 4,64 und liegt damit 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche von 38. Die Aktie wird daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ist die Suedzucker mit einem Kurs von 13,09 EUR inzwischen -6,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -14,72 Prozent beläuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab, dass in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Suedzucker in Social Media zu beobachten war. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet wird. Die Intensität der Beiträge zu Suedzucker zeigt zudem eine abnehmende Aufmerksamkeit, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine überwiegend negative Einschätzung der Suedzucker-Aktie auf Grundlage der Anleger-Stimmung, des Fundamentals und der technischen Analyse.

