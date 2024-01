Suedzucker Aktie: Finger Weg!

Die Suedzucker-Aktie hat in der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnitt von 15,39 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs bei 12,95 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,85 Prozent zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 14,1 EUR, was einer Differenz von -8,16 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in der technischen Analyse.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" zeigt sich, dass Suedzucker eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt hat, was mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -5,33 Prozent verzeichnet, liegt Suedzucker mit 18,93 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiteres Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Suedzucker liegt bei 91,55 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 61,75 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass diese für Suedzucker bei 5,07 Prozent liegt, was 2,64 Prozent über dem Durchschnitt von 2,43 Prozent für diese Aktie ist. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Suedzucker eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

