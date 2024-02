Suedzucker Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Suedzucker beträgt das aktuelle KGV 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel", die im Durchschnitt ein KGV von 43 aufweisen, als unterbewertet angesehen werden kann. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Suedzucker bei 14,89 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 13,06 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,29 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 13,53 EUR, was einer Distanz von -3,47 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Suedzucker aktuell eine Dividendenrendite von 5,07 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent. Dies führt dazu, dass die Suedzucker-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf Suedzucker wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls kaum spürbar, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Sollten Suedzucker Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Suedzucker jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Suedzucker-Analyse.

Suedzucker: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...