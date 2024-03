Suedzucker Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs des Unternehmens Suedzucker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -15,48 Prozent verzeichnet, was mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche liegt. Die Nahrungsmittelbranche hingegen verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,56 Prozent, wobei Suedzucker mit 9,93 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Suedzucker mit einer Dividendenrendite von 5,33% einen Mehrertrag von 1,4 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Suedzucker derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 14,65 EUR, während der Kurs der Aktie bei 12,89 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,01 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,37 EUR, was wiederum einer Abweichung von -3,59 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zur Aktie von Suedzucker veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen weder starke positive noch negative Meinungen rund um das Unternehmen veröffentlicht. Daher erhält die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

