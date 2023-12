Suedzucker Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suedzucker liegt derzeit bei 4,64 und damit um 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche von 44. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" konnte Suedzucker im letzten Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielen, was 19,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche beträgt -6,08 Prozent, und Suedzucker übertrifft diesen Wert um 19,68 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment im Internet bezüglich Suedzucker zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Kurs von 13,95 EUR um -10,35 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,56 EUR abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die kurzfristige Analyse zeigt jedoch eine geringere Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält Suedzucker daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

