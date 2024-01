Suedzucker ADR Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Suedzucker übertrifft die Nahrungsmittelbranche um 17,84%

Der Aktienkurs von Suedzucker hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,61 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -4,24 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Suedzucker die Branche um 17,84 Prozent übertroffen hat. Auch im Verbrauchsgütersektor lag die Rendite bei -3,07 Prozent, wobei Suedzucker um 16,68 Prozent über dem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Höhere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt

Investoren, die sich für die Aktie von Suedzucker entscheiden, können eine Dividendenrendite in Höhe von 5,07 % erwarten. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche bedeutet dies einen Mehrertrag von 1,15 Prozentpunkten. Somit erhält das Unternehmen eine Bewertung "Gut" für seine Ausschüttungspolitik.

Neutraler Relative Strength Index (RSI)

Der Relative Strength Index (RSI) der Suedzucker liegt bei 45,54, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher in dieser Kategorie eine Bewertung "Neutral".

Unterbewerteter Titel laut fundamentaler Analyse

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Suedzucker liegt bei 4,64, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Nahrungsmittelbranche. Das Branchen-KGV liegt bei 38,25, was bedeutet, dass Suedzucker um 88 Prozent unterbewertet ist. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

