Suedzucker ADR Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

In den letzten Tagen war die Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Suedzucker grundsätzlich neutral, wie die Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Weder positiv noch negativ geprägt, waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen jedoch vorwiegend negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Suedzucker daher eine "Neutral"-Einschätzung. Zudem gab es ein Handelssignal auf Basis historischer Berechnungen (1 mal "Gut", 0 mal "Schlecht"). Mit mehr Kauf- als Verkaufssignalen wird dieses Kriterium als "Gut" bewertet. Insgesamt erhält Suedzucker von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Suedzucker in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer tendierte in den roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Suedzucker wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der derzeitige Kurs von Suedzucker von 14,23 EUR eine Entfernung von -8,07 Prozent vom GD200 (15,48 EUR) und wird daher als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 14,27 EUR auf, was ein "Neutral"-Signal aufgrund eines Abstands von -0,28 Prozent bedeutet. Unter dem Strich wird der Kurs der Suedzucker-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") erzielte die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent, was 16,25 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -3,61 Prozent, wobei Suedzucker aktuell 17,22 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewertet die Redaktion die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut".

