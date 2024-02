Suedzucker ADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Suedzucker-Aktie hat gemäß der technischen Analyse eine gemischte Bewertung erhalten. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -12,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von -3,39 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bezüglich Sentiment und Buzz im Netz erhält Suedzucker eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsintensität zeigt die übliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Wert.

Im fundamentalen Bereich hingegen wird Suedzucker als unterbewertet angesehen. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 42,37. Daher wird das Unternehmen auf dieser Stufe als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Suedzucker in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +18,49 Prozent im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 18,18 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

