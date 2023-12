Suedzucker ADR Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine potenzielle Überkauftheit hin, während ein niedriger RSI auf mögliche Überverkaufssituationen hinweist.

Für Suedzucker wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50,88 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu zeigt der RSI25, dass Suedzucker überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung für den 25-Tage-RSI führt. Insgesamt erhält das Suedzucker-Wertpapier daher eine negative Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Suedzucker ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,64 auf, was 89 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 43,8. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Suedzucker durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Suedzucker im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,61 Prozent erzielt, was 18,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt -5,39 Prozent, und Suedzucker übertrifft diesen Wert um 19 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysemethoden eine neutrale bis positive Gesamtbewertung für das Suedzucker-Wertpapier.

