Suedzucker ADR Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung unter Investoren und Internetnutzern zu erfassen. Ein langfristiges Stimmungsbild kann Aufschluss über die Stimmungslage geben. Bei der Aktie von Suedzucker zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Suedzucker weist laut Messung eine negative Veränderung auf, was ein weiteres "Schlecht"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aktie von Suedzucker bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes somit die Note "Schlecht".

Im Branchenvergleich konnte Suedzucker in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 13,61 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -6,13 Prozent gefallen, was Suedzucker eine Outperformance von +19,74 Prozent im Branchenvergleich beschert. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Suedzucker mit 19,53 Prozent über dem Durchschnitt von -5,93 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei Suedzucker 4, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" mit einem Durchschnitts-KGV von 44 eine Unterbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Suedzucker-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 95,12, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,66 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

