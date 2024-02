Mit Suedwestdeutsche Salzwerke wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Asseco Poland":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Suedwestdeutsche Salzwerke-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 57, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI ebenfalls neutral (Wert: 50,77), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Suedwestdeutsche Salzwerke mit einer Rendite von -22,21 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" um mehr als 17 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -4,87 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Suedwestdeutsche Salzwerke mit -17,34 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der fundamentalen Kriterien weist Suedwestdeutsche Salzwerke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 809,11 auf, was deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 43 beträgt der Abstand aktuell 1767 Prozent. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie daher auf fundamentaler Basis ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ. Dies zeigt sich in diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit dem Wert befasst haben, sowie in überwiegend negativen Themen rund um den Wert in den vergangenen Tagen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Schlecht"-Einstufung.