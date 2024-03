Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Suedwestdeutsche Salzwerke-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 79,02 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 61 EUR um -22,8 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (68,72 EUR) liegt mit einem Abstand von -11,23 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Suedwestdeutsche Salzwerke-Aktie somit eine "Schlecht"-Rating aufgrund der einfachen Charttechnik.

Auf fundamentaler Ebene weist die Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 730,44 auf, was über dem Branchendurchschnitt (1105 Prozent) liegt. Die Branche "Nahrungsmittel" hat im Vergleich einen Wert von 60,6. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Suedwestdeutsche Salzwerke eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Suedwestdeutsche Salzwerke in den vergangenen Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Zudem wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien für die Aktie gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Suedwestdeutsche Salzwerke-Aktie aufgrund der technischen, fundamentalen und sentimentalen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.