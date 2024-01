Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs der Suedwestdeutsche Salzwerke hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,6 Prozent erzielt, was 22,68 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt. Im Branchenvergleich der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -4,07 Prozent, und die Suedwestdeutsche Salzwerke liegt aktuell 21,53 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Suedwestdeutsche Salzwerke auf 85,69 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 72 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -15,98 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 in den letzten 50 Tagen einen Stand von 73,6 EUR, was einer Distanz von -2,17 Prozent entspricht und daher zu einer Gesamtnote "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Suedwestdeutsche Salzwerke eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Suedwestdeutsche Salzwerke daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Im fundamentalen Bereich weist die Suedwestdeutsche Salzwerke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 769,78 auf, was 1913 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem durchschnittlichen KGV der Branche "Nahrungsmittel" von 38 kann die Aktie aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.