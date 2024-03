Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Suedwestdeutsche Salzwerke als Neutral-Titel eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Suedwestdeutsche Salzwerke-Aktie beträgt der RSI7 63,64, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung von 54 ergibt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität für die Suedwestdeutsche Salzwerke gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Suedwestdeutsche Salzwerke bei 66 EUR liegt und damit -18,29 Prozent vom GD200 (80,77 EUR) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 70,4 EUR, was zu einem Abstand von -6,25 Prozent führt und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite der Suedwestdeutsche Salzwerke aktuell bei 2,01 %, was 1,9 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.