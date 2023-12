Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs der Suedwestdeutschen Salzwerke hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,6 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um mehr als 21 Prozent niedriger liegt. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite -5,15 Prozent, und auch hier liegt die Suedwestdeutsche Salzwerke um 20,44 Prozent darunter. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Suedwestdeutschen Salzwerke-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 86,35 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 70 EUR, was einem Unterschied von -18,93 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass über Suedwestdeutsche Salzwerke in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, wodurch die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt die Suedwestdeutsche Salzwerke auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende liegt Suedwestdeutsche Salzwerke mit einer Ausschüttung von 1,92 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,92 %) um 2 Prozentpunkte niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.