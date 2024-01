Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) für Suedwestdeutsche Salzwerke liegt bei 42,5, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie weist Suedwestdeutsche Salzwerke eine mittlere Aktivität auf. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für Suedwestdeutsche Salzwerke liegt derzeit bei 769. Dies bedeutet, dass die Börse 769,78 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche wird hier ein überbewerteter Wert festgestellt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Suedwestdeutsche Salzwerke -1,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.