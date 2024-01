Suedwestdeutsche Salzwerke Aktie: Bloß aufpassen!

Derzeit weist die Suedwestdeutsche Salzwerke ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 769 auf, was bedeutet, dass die Börse 769,78 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist ein Anstieg um 1913 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Werten in der Nahrungsmittelbranche, weshalb der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Suedwestdeutsche Salzwerke liegt bei 42,5, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25 für das Unternehmen bewegt sich bei 59, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Situation in dieser Kategorie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Suedwestdeutsche Salzwerke aktuell 1, was zu einer negativen Differenz von -1,99 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte die Suedwestdeutsche Salzwerke eine Performance von -25,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -4,19 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -21,4 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Performance des Unternehmens 22,63 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Suedwestdeutsche Salzwerke in dieser Kategorie ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.