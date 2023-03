Innsbruck (ots) -Ausverkauftes Event im MEC Bozen mit über 400 Gästen aus aller Welt | Hochrangige Speaker, wertvoller Austausch, anregende ImpulseBereits zum 18. Mal trafen sich renommierte Gäste aus Wirtschaft, Gesellschaft und Technologie im Rahmen des Südtiroler Wirtschaftsforums. Über 400 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung in das ausverkaufte Kongresszentrum MEC in Bozen, um an erstklassigen Vorträgen, anregendem Gedankenaustausch und wertvollem Networking zum Thema „Standort im Wettbewerb – Technologie. Innovation. Unternehmertum. Werte.“ teilzunehmen. Darüber hinaus ermöglichte die Start-Up Arena mit ausgewählten Newcomern aus der Region beste Möglichkeiten für Kontakte und Partnerschaften.Nachdem der beauftragte Verwalter und Generaldirektor der Südtiroler Sparkasse Nicola Calabrò die Veranstaltung offiziell am Podium eröffnete, führte Christian Pfeifer, Chefredakteur der Südtiroler Wirtschaftszeitung, durch einen spannenden Nachmittag. Auch in diesem Jahr konnten die Veranstalter hochkarätige internationale Speaker für das Event gewinnen:- Frank Sieren | China-Experte | Bestsellerautor | Kolumnist, Peking- Jürgen Galler | Co-Founder von 1plusX AG | Tech-Unternehmer und Investor, Zürich | Mitglied von Südstern- Herman Mashaba | Bürgermeister von Johannesburg 2016-2019 | Entrepreneur | Global game changer- Selena Milanovic | Strategy Consultant Healthcare, Siemens Advanta Consulting, München | Forbes U30 | Global Shaper World Economic Forum (WEF)Die Kernaussagen der Vortragenden sind einstimmig: Die Bedeutung des Standorts ist für Innovation und Digitalisierung ausschlaggebend. „Es ist jedenfalls hilfreich, wenn man sich dort befindet, wo Talente sind, wo Kapital ist und wo man Investments bekommt, um ein Unternehmen aufzubauen“, betont Tech-Unternehmer Jürgen Galler, der sich in seinem Vortrag mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigte.Im Anschluss lud ein gemütliches Get-Together mit Südtiroler Spezialitäten zum lockeren Austausch und Networking mit Kunden, Partnern und Freunden ein. MCI-Rektor Andreas Altmann freut sich über ein gelungenes Event: „Was für eine Stimmung, welcher Spirit, welches Feuerwerk an Impulsen, Inspirationen, Reflektionen, Ideen, Gesprächen und Kontakten. Und das alles umrahmt von Köstlichkeiten wie man sie nur in Südtirol findet. Das Südtiroler Wirtschaftsforum war auch dieses Jahr ein voller Erfolg.“Südtiroler WirtschaftsforumDas Südtiroler Wirtschaftsforum hat sich zur führenden Wirtschaftstagung und zu einem hochrangigen internationalen Treffpunkt südlich der Alpen entwickelt. Die Veranstaltung wird partnerschaftlich von der Südtiroler Sparkasse, dem Unternehmerverband Südtirol, der Südtiroler Wirtschaftszeitung, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, dem Verlag Business Bestseller, dem Netzwerk der Südtiroler im Ausland „Südstern“ sowie dem MCI | Die Unternehmerische Hochschule® organisiert.Informationen & Bilder zum Download Klicken Sie hier (https://www.mci.edu/de/medien/news/4886-suedtiroler-wirtschaftsforum-2023-standort-im-wettbewerb)Pressekontakt:MCI | Die Unternehmerische Hochschule®Patricia PichlerPublic Relations+43 (0)512 2070 1527patricia.pichler@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Austria, übermittelt durch news aktuell